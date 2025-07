Wimbledon | Sinner ai quarti per ritiro Cobolli nella storia Sonego eliminato

Wimbledon regala emozioni contrastanti al tennis italiano: Jannik Sinner, raggiungendo i quarti, si distingue, ma il ritiro di Dimitrov macchia la sua vittoria, mentre Flavio Cobolli scrive una pagina storica con il suo primo passaggio ai quarti in uno Slam. Purtroppo, Lorenzo Sonego saluta il torneo eliminato dall’americano Shelton. È una giornata che testimonia le sfide e le speranze del nostro movimento tennistico, con traguardi e ostacoli sul cammino verso la gloria.

Jannik Sinner e Flavio Cobolli Una giornata agrodolce per il tennis italiano a Wimbledon. Jannik Sinner approda ai quarti di finale, ma con l’amaro in bocca per il ritiro di Grigor Dimitrov, mentre Flavio Cobolli scrive una pagina di storia personale raggiungendo per la prima volta i quarti in uno Slam. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego, eliminato dall’americano Ben Shelton. Sinner avanza, ma senza gioire. Risultato: Sinner batte Dimitrov per ritiro Punteggio: 6-3, 7-5, 2-2 (ritiro Dimitrov) Il numero 1 del mondo accede al penultimo atto di Wimbledon in circostanze che non avrebbe mai voluto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Wimbledon: Sinner ai quarti per ritiro, Cobolli nella storia. Sonego eliminato

