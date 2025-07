Mondiale per Club il pronostico di Materazzi | In finale ci saranno Fluminense e Psg I brasiliani giocano…

Mondiale per Club, il pronostico di Materazzi: «In finale ci saranno Fluminense e Psg. I brasiliani giocano.». Ospite in qualità di ‘Legend’ all’evento organizzato dalla FIFA a New York, dove è stato mostrato il trofeo del Mondiale per Club ai tifosi presenti, Marco Materazzi ha condiviso le sue impressioni sul torneo, che ha fatto il suo debutto un mese fa. L’ex difensore dell’ Inter ha iniziato sottolineando che si tratta di una novità assoluta: « Innanzitutto, è una novità », ha affermato Materazzi a FIFA.com. Il campionato, secondo lui, è particolarmente interessante grazie alla grande affluenza di pubblico: « Il torneo è davvero bello perché c’è molta gente allo stadio », ha aggiunto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, il pronostico di Materazzi: «In finale ci saranno Fluminense e Psg. I brasiliani giocano…»

