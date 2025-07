Crolla tetto di un ristorante sette feriti grave una ragazza

Un grave incidente scuote Terracina: il crollo del tetto di un ristorante stellato nel cuore della città ha provocato sette feriti, tra cui una ragazza in condizioni critiche. La macchina dei soccorsi si è subito attivata, mobilitando carabinieri, polizia, vigili del fuoco e ambulanze. La comunità si stringe intorno alle vittime, mentre le cause dell’accaduto sono ancora da chiarire. La tranquilla serata si trasforma in un dramma che lascia tutti in apprensione.

E' al momento di sette feriti, tra cui una ragazza grave, il bilancio del crollo del tetto di un ristorante a Terracina. L'incidente è avvenuto in serata in un locale stellato nel centro della località balneare e turistica in provincia di Latina. La macchina dei soccorso si è attivata in via Tripoli. Sul posto ci sono carabinieri, polizia e ambulanze del 118 e vigili del fuoco. I feriti sono stati portati tutti negli ospedali della zona. L'intera area è stata chiusa al traffico. Le cause del crollo sono ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crolla tetto di un ristorante, sette feriti, grave una ragazza

