Sinner ai quarti di Wimbledon | vede l'inferno poi Dimitrov si ritira Non mi sento vincitore

una partita ricca di emozioni e colpi di scena, che ha visto Dimitrov dominare nel primo set e nel secondo, lasciando intendere un risultato ormai scritto. Tuttavia, il ritiro del bulgaro ha riscritto le sorti del match, regalando a Sinner una qualificazione inattesa e carica di tensione. La sua determinazione si è così concretizzata in una vittoria fortuita, ma che testimonia come nello sport nulla sia mai scritto.

Sarebbe potuto essere il più grande dei ribaltoni. Invece tutto si è concluso nella maniera più clamorosa possibile: il ritiro di Grigor Dimitrov che salva Jannik Sinner. Si, perché il bulgaro era avanti per due set a zero, quasi con la partita in pugno. Il numero 1 del mondo prosegue quindi il suo cammino a Wimbledon, torna ai quarti di finale dopo l’edizione del 2024. Lo fa con lo strano punteggio di 3-6 5-7 2-2 e ritiro. Avanza dopo essere stato con le spalle al muro, chiamato a recuperare, come detto, un doppio svantaggio a una delle migliori versioni in carriera di Dimitrov. Un andamento che ha lasciato attonito il Campo Centrale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner ai quarti di Wimbledon: vede l’inferno, poi Dimitrov si ritira. “Non mi sento vincitore”

Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, superando l'olandese De Jong con un convincente 6-4, 6-2 in un'ora e 33 minuti.

