Nico Gonzalez Juve l’argentino non ha convinto nessuno ed è sul mercato! Svelata la cifra per cui può lasciare Torino | gli aggiornamenti

Nico Gonzalez, l’ala argentina classe 1998, non è riuscito a lasciare il segno in questa stagione con la Juventus. Le sue prestazioni deludenti e le aspettative deluse hanno portato il club a mettere sul mercato l’attaccante, con una cifra di 23,2 milioni di euro che potrebbe convincere i bianconeri a separarsi dal giocatore. La sua possibile cessione apre nuovi scenari di mercato e molte incognite sul futuro dell’attaccante.

