Generali la Torre Hadid riapre dopo il cedimento dell’insegna | dipendenti in ufficio

Dopo un lungo periodo di attesa e interventi tempestivi, la Torre Hadid di Citylife a Milano riapre ufficialmente, restituendo alla città il suo iconico skyline. La ripresa segna non solo la fine di una fase difficile, ma anche un simbolo di resilienza e rinascita. Con i dipendenti tornati in ufficio e le misure di sicurezza rafforzate, tutto sembra pronto per ripartire al massimo della sua energia. E così, il futuro si apre con entusiasmo e fiducia.

Alla fine si sistema sempre ogni cosa. E così anche la Torre Hadid torna alla normalità del suo essere simbolo di Citylife a Milano. Da domani, infatti, riapre il grattacielo Generali, chiuso dallo scorso 30 giugno a seguito del cedimento della struttura che reggeva la mega insegna del Leone di Trieste che dall'altezza di 192.

