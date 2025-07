Wimbledon Sinner passa per infortunio altrui Cobolli supera Cilic Sonego va ko

Nel cuore di Wimbledon, le sorprese non si fermano. L’altoatesino Cobolli si trova costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio, mentre Sinner e Sonego affrontano sfide emozionanti: il primo perde contro Dimitrov, che però si ritira per un infortunio, il secondo si arrende al talento del croato. Lorenzo Sonego si congeda con orgoglio, lasciando Londra con la testa alta. Continua a leggere per scoprire cosa riserva il torneo.

A Wimbledon l’altoatesino perde i primi due set contro un brillante Dimitrov, che poi dà forfait per uno strappo. Continua il sogno del romano, che vola ai quarti dominando il croato. Lorenzo saluta Londra a testa alta. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Wimbledon, Sinner passa per infortunio altrui. Cobolli supera Cilic, Sonego va ko

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - passa - infortunio

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Quanto successo stasera a #Wimbledon ha veramente dell’incredibile. Un #Sinner sottotono, ben avviato al ko, passa comunque causa infortunio di uno sfortunatissimo #Dimitrov. Pazzesco Vai su X

Wimbledon: Vincono Sinner e Sonego al primo turno, brutta sconfitta per Arnaldi e occasione persa per Zeppieri per risalire in classifica. Musetti paga una condizione precaria dopo l’infortunio di Parigi ed esce subito di scena, battuto da Basilashvili Una giorn Vai su Facebook

Dimitrov si ritira, Sinner ai quarti di Wimbledon; Clamoroso a Wimbledon, Dimitrov si ritira in lacrime: passa Sinner, era sotto due set. “Non mi sento un vincitore”; Wimbledon: Dimitrov domina ma si ritira per infortunio. Sinner va ai quarti: 'Non mi sento il vincitore'.

Wimbledon, Sinner e il ritiro di Dimitrov: "E' un momento triste, non una vittoria" - Jannik Sinner non esulta per il passaggio del turno ai quarti di finale di Wimbledon. Come scrive msn.com

Wimbledon: Dimitrov domina ma si ritira per infortunio. Sinner va ai quarti - "Non so cosa dire, è un giocatore incredibile ed è stato davvero sfortunato. Da ansa.it