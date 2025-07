Portogallo Italia 1-1 non basta la clamorosa rete di Girelli per volare ai quarti dell’Europeo! Il resoconto della partita

In una sfida emozionante tra Italia e Portogallo, il gol strepitoso di Cristiana Girelli aveva fatto sognare i tifosi azzurri, aprendo la strada ai quarti di finale. Tuttavia, il pareggio finale 1-1 complica i piani delle italiane, che comunque mantengono viva la speranza di qualificarsi. La partita dimostra ancora una volta quanto ogni istante sia determinante in un torneo così avvincente. La corsa continua: l’Italia non si arrende e lotterà fino all’ultimo secondo.

