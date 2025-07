Europeo femminile qualificazione rimandata per l’Italia | non basta l’eurogol di Girelli pareggio al cardiopalma con il Portogallo

L’Italia femminile affronta un cammino incerto verso l’Europeo, con la qualificazione ancora in bilico dopo un pareggio emozionante contro il Portogallo. Non basta l’eurogol di Girelli, perché le Azzurre di Andrea Soncin devono vincere l’ultima sfida per sperare nella qualificazione. Con il cuore in gola e lo spirito di conquista, le nostre ragazze scendono in campo: il sogno europeo è ancora vivo, ma ogni vittoria sarà decisiva.

Europeo, le Azzurre di Andrea Soncin rimandano la qualificazione all’ultima giornata: con il Portogallo è un pareggio Unico imperativo: “ vincere “. Così si sono presentate le Azzurre guidate da Andrea Soncin a Ginevra per affrontare il Portogallo nel match valevole per la seconda giornata del Girone B. L’Europeo femminile dell’Italia è cominciato con una vittoria di misura sul Belgio firmata Arianna Caruso. Non era da sottovalutare la formazione lusitana, quasi non scesa in campo contro la Spagna, che ha già staccato il suo – prevedibile – pass per i quarti. Con il Belgio fuori dai giochi dopo aver incassato un 6 a 2 dalle Furie rosse, la vittoria avrebbe consegnato aritmeticamente i quarti alle Azzurre. 🔗 Leggi su Sportface.it

