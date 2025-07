Incendio alla Magliana evacuate le famiglie e chiuse le strade Limitare gli spostamenti

Un altro incendio scuote Roma, questa volta nella zona della Magliana, dove le fiamme hanno costretto all’evacuazione delle famiglie e alla chiusura delle strade limitando gli spostamenti. La colonna di fumo si alza minacciosamente, mentre le squadre dei vigili del fuoco cercano di domare il rogo, cercando di contenere i danni e garantire la sicurezza dei residenti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Roma brucia ancora. Un vasto incendio di sterpaglie è divampato a ridosso di via della Magliana e si è propagato a causa del vento in direzione di via dell'Imbrecciato.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incendio alla Magliana, evacuate le famiglie e chiuse le strade. «Limitare gli spostamenti»

