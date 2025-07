Vlahovic Juventus cosa può accadere dopo l’incontro tra Comolli e l’agente del serbo? Tutte le opzioni sul tavolo

Dopo l'incontro tra Comolli e l'agente di Vlahovic, le opzioni sono molteplici: rinnovo, cessione o una nuova strategia di mercato. La Juventus si prepara a fare chiarezza sul futuro dell’attaccante serbo, in un momento cruciale che potrebbe segnare la direzione della squadra nei prossimi mesi. La decisione finale sarà determinante per il progetto bianconero e per le ambizioni di questa stagione. Restate sintonizzati, perché tutto può ancora succedere.

Vlahovic Juventus, l'incontro decisivo per il futuro del serbo: c'è una precisa volontà del club bianconero. La Juventus è pronta a confrontarsi con Dusan Vlahovic nei prossimi giorni per fare chiarezza sul futuro dell'attaccante serbo. Come riportato da Sportmediaset, l'incontro con il dg Damien Comolli e l'agente del giocatore, Ristic, potrebbe essere decisivo per capire se ci sarà una continuazione del percorso bianconero per Vlahovic o se, come sembra probabile, ci sarà un addio. Questo incontro arriva dopo settimane di incertezze sul futuro del centravanti, con il club che sembra pronto a prendere decisioni importanti.

