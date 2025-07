Sinner vince ma si inchina a Dimitrov | Non mi sento per niente un vincitore

il campo con il cuore pesante, consapevole che, a volte, il vero vincitore è chi sa riconoscere la grandezza dell’avversario. In un gesto di umanità e rispetto, Jannik Sinner ci ha ricordato che lo sport va oltre il risultato: è un inno alla dignità, alla sportività e all'empatia. E così, anche quando si perde, si può comunque uscire dal campo come un autentico campione.

Non è stata una vittoria, è stato un addio silenzioso. Una scena di sport che si trasforma in umanità, e che lascia il pubblico senza voce. Sul centrale di Wimbledon, Jannik Sinner si stava aggrappando a una rimonta disperata, sotto di due set e in netta difficoltà, quando Grigor Dimitrov, in vantaggio 7-6 7-6 1-2, si è accasciato a terra dopo un servizio. Spalla ko, dolore lancinante, fine della partita. Ma non del rispetto. Sinner ha lasciato cadere la racchetta e si è avvicinato a Dimitrov. Non ha esitato: si è chinato, ha preso la borsa dell’avversario, gliel’ha portata fino agli spogliatoi, accompagnandolo tra gli applausi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner vince, ma si inchina a Dimitrov: “Non mi sento per niente un vincitore”

