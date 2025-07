La crisi dell'azienda delle mitiche patatine Crik Crok in 100 senza stipendio

La crisi che colpisce l’iconica azienda delle patatine Crik Crok mette in ginocchio lo storico stabilimento di Pomezia, lasciando senza stipendio centinaia di dipendenti e minando un simbolo della tradizione italiana. Una situazione drammatica che richiede interventi immediati e una riflessione profonda sul futuro dell’industria alimentare nel nostro Paese. Scopriamo insieme le cause e le possibili prospettive di ripresa.

Crisi CrIk Crok: lo storico stabilimento delle patatine a Pomezia, sulla via Pontina, è quasi fermo e cento dipendenti non ricevono stipendi puntuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

