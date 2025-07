In Onda Paolo Mieli senza freni | Il cafone americano Interviene Telese

In un mondo globale sempre più interconnesso, le mosse di Trump sui dazi rappresentano un passo cruciale nel panorama internazionale. Paolo Mieli, senza freni, analizza le prime lettere inviate dal presidente USA, evidenziando come questa proroga al primo agosto segni solo l'inizio di una lunga trattativa. Tra alleati e sfide economiche, il futuro delle relazioni commerciali si gioca ora, e le carte sono sul tavolo.

"Questo è il primo passo di una lunga trattativa". Paolo Mieli commenta così a In Onda le prime lettere inviate dal presidente Usa sui dazi. Lettere che arrivano con la proroga al primo agosto. "Trump - è la tesi del giornalista su La7 - posticipa il termine di applicazione. La cosa che più mi ha incuriosito è che abbia iniziato con due paesi alleati: il Giappone e la Corea, e sono dazi salati". E ancora: "Seconda cosa è che ha insistito sul fatto che se la prenderà con i paesi Brics. Per me all'Europa non poteva andare meglio. Il motivo? Lui ha minacciato dazi dal 10 in su, ovviamente se prendi il 10 hai preso il minimo.

