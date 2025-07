Esplosione a Torino la sorella del colpevole voleva convincerlo a confessare | Arriveranno a te

Un drammatico episodio scuote Torino: un’esplosione devastante in via Nizza ha causato morte e ferite gravi, mentre la sorella del colpevole cercava di convincerlo a confessare. Giovanni Zippo, ex vigilante, si è consegnato alle autorità dopo pressioni familiari e amici che lo hanno spinto ad assumersi le sue responsabilità. Il motivo dell’attentato, legato a una vendetta personale, rivela un lato oscuro che potrebbe coinvolgere ancora altri. Arriveranno a te?

Giovanni Zippo, 40 anni, ex vigilante di Securitalia, è stato arrestato in relazione all’ esplosione avvenuta in una palazzina di via Nizza, che ha provocato la morte di un uomo e gravi ferite a due bambini. L’uomo si è consegnato alle forze dell’ordine dopo essere stato spinto dalla famiglia e dagli amici, che lo avevano convinto a non sottrarsi alle responsabilità. L’incendio è stato appiccato dallo stesso Zippo, che avrebbe voluto vendicarsi della donna di cui era invaghito, Maddalina Ionela Hagiu, inquilina dello stabile, respingendo le sue attenzioni. La vendetta però ha colpito una vittima diversa: Jacopo Peretti, 33 anni, vicino di casa della donna, che è morto a causa dell’esplosione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Esplosione a Torino, la sorella del colpevole voleva convincerlo a confessare: “Arriveranno a te”

