Sancho Juventus ci sono contatti ma non è la priorità dei bianconeri! Comolli punta su questo giocatore | come cambia l’affare con il Manchester United

La Juventus si concentra principalmente su Francisco Conceição, ma non perde di vista Jadon Sancho, sul quale ci sono contatti informali. La priorità dei bianconeri rimane il talento portoghese, ma il futuro di Sancho potrebbe subire una svolta se le trattative con il Manchester United dovessero andare in stallo. Comolli punta decisamente su questa ipotesi, aprendo scenari interessanti per il mercato estivo. Come cambierà dunque il quadro complessivo?

Sancho Juventus, ci sono contatti ma non è la priorità dei bianconeri: gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante. La Juventus sta concentrando i suoi sforzi per trattenere a Torino Francisco Conceição, giovane talento portoghese classe 2002, ma non è ancora esclusa l'opzione Jadon Sancho come possibile alternativa nel caso in cui la trattativa per il giocatore del Porto dovesse complicarsi. La dirigenza bianconera ha messo in chiaro che il profilo di Conceição è la priorità, ma con il mercato che entra nel vivo, anche altre possibilità sono monitorate. Gli ultimi aggiornamenti riportati da Di Marzio.

