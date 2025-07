Voto di sfiducia su Von der Leyen lei attacca i sovranisti | Sono burattini di Putin

In un clima di crescente tensione e accuse, Ursula von der Leyen si trova sotto attacco: il voto di sfiducia al Parlamento europeo mette in discussione il suo ruolo, mentre lei risponde attaccando i sovranisti, definendoli burattini di Putin. In un momento cruciale per l’Unione, si apre un fronte politico che potrebbe segnare il futuro di Bruxelles. Ma quali sono davvero le conseguenze di questa battaglia?

Roma, 7 luglio2025 - Nei giorni piĂą torridi della trattativa con gli Stati Uniti sui dazi, l' Unione europea sceglie la strada della divisione. Giovedì Ursula von der Leyen affronterĂ la mozione di sfiducia del Parlamento europeo sul contratto con Pfizer per i vaccini anti Covid e sulle presunte ingerenze di Bruxelles nel voto romeno e tedesco. La Commissaria non perderĂ il posto, ma in base ai numeri potrebbe uscire dal voto indebolita. "Non dovremmo farci illusioni sulle minacce che la nostra democrazia affronta. Siamo entrati in un'era di lotta tra democrazia e illiberalismo – denuncia la presidente della Commissione –.

