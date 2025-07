WWE | Turn in arrivo per Blake Monroe?

Ora, l’attesa si fa più intensa: Blake Monroe, il promettente talento emergente, si prepara a fare il suo grande ritorno in WWE. Con un percorso ricco di sfide e successi, il suo prossimo turn potrebbe rivoluzionare le dinamiche di NXT e catturare l’attenzione di tutti gli appassionati. Resta sintonizzato, perché l’episodio promette emozioni forti e altri sorprendenti colpi di scena che lasceranno il pubblico senza fiato. E il meglio deve ancora venire.

Negli ultimi mesi NXT si sta confermando come il terreno perfetto per far crescere e trasformare i nuovi talenti della WWE, forte soprattutto dei nuovi arrivi che, tra firme dalla AEW, promozioni da Evolve e collaborazioni con la TNA, stanno popolando il roster. E le storyline, qui, cambiano molto più in fretta rispetto al main roster, con colpi di scena inaspettati – nel bene e nel male – che spesso stupiscono il pubblico del martedì sera. E secondo le ultime indiscrezioni, è in arrivo una sorpresa per quanto riguarda proprio uno dei nuovi volti della divisione femminile. Heel turn in arrivo?. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Turn in arrivo per Blake Monroe?

In questa notizia si parla di: turn - arrivo - blake - monroe

WWE: Turn in arrivo per Blake Monroe?; WWE: Il debutto sul ring di Blake Monroe fissato per The Great American Bash.

Blake Monroe receives high praise from WWE legend | Fox News - Pro wrestling legend Bubba Ray Dudley spoke to Fox News Digital about the arrival of Blake Monroe in WWE as she takes aim at the NXT Women's Championship. Da foxnews.com

WWE's Newest NXT Star Blake Monroe's Name Origin Will Make You Laugh - A potentially problematic name, as fans have pointed out she shares it with an adult film star. msn.com scrive