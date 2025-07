Jannik Sinner sofferente | Fisioterapista in campo

Jannik Sinner affronta un momento difficile durante gli ottavi di Wimbledon contro Grigor Dimitrov, chiedendo l'intervento del fisioterapista a causa di un problema al gomito destro. La partita si rivela una vera battaglia, ma l'italiano, forte del suo carattere, si prepara a reagire e a dimostrare ancora una volta la sua tenacia. Un anno dopo la vittoria su Alcaraz, Sinner si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera sul campo.

Una partita in salita quella di Jannik Sinner contro Grigor Dimitrov. Il campione ha chiesto l'intervento del fisioterapista nel corso del secondo set del match degli ottavi di finale a Wimbledon contro il bulgaro. Sarebbe un problema al gomito destro a infastidire l'altoatesino, causato probabilmente da una caduta nel primo set. Nel frattempo - un anno dopo la vittoria in finale su Carlos Alcaraz - l'altoatesino si prepara a fare il suo ritorno a Riyadh, in Arabia Saudita, per il Six Kings Slam. Si tratta del ricchissimo torneo d'esibizione in programma dal 15 al 18 ottobre. L'anno scorso insieme ai primi due giocatori del mondo c'erano anche Novak Djokovic e un Rafael Nadal vicino al ritiro, insieme a Daniil Medvedev ed Holger Rune. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - fisioterapista - sofferente

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Sinner ai quarti degli Australian Open, il prossimo avversario sarà Alex De Minaur: la partite in diretta; Sinner vince anche quando sta male, è ai quarti degli Australian Open dopo lo spavento contro Rune; Sinner batte Rune e approda ai quarti degli Australian Open.

Sinner va ai quarti di Wimbledon. Avanti per 2-0 il bulgaro Dimitrov abbandona il match per infortunio - Sotto due a zero e in difficoltà ma comunque ai quarti di finale di Wimbledon, Jannik Sinner può tirare un sospiro per il ritiro del bulgaro Dimitrov nel terzo set. Secondo ildolomiti.it

Wimbledon: problema a gomito, fisioterapista in campo per Sinner - Jannik Sinner ha chiesto l'intervento del fisioterapista nel corso del secondo set del match degli ottavi di finale a Wimbledon contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Segnala ansa.it