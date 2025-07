Calciomercato Milan | duello con il Napoli per Lucca la valutazione dei rossoneri

Il calciomercato estivo si infiamma: il Milan sfida il Napoli per Lucca, uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. I rossoneri hanno messo gli occhi sul giovane attaccante, valutato con attenzione dai dirigenti milanisti in vista di un possibile colpo che potrebbe rivoluzionare la loro rosa. La questione della valutazione rimane centrale, mentre le trattative si intensificano, lasciando tifosi e addetti ai lavori col fiato sospeso.

Il Milan continua la sua ricerca per l'attacco e, secondo Longo, i rossoneri avrebbero manifestato interesse per Lucca: la valutazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: duello con il Napoli per Lucca, la valutazione dei rossoneri

In questa notizia si parla di: milan - lucca - valutazione - rossoneri

Milan, da Ricci a Lucca: come utilizzare l'incasso di Reijnders - Milan, da Ricci a Lucca, affronta una situazione delicata riguardo all'incasso di Reijnders. Attualmente, la minaccia rappresentata dal Manchester City non configura una vera trattativa, ma l'allerta è concreta.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo nel mirino Victor Boniface, attaccante classe 2000 del Bayer Leverkusen. La sua valutazione, che a inizio 2025 si aggirava sui 50-60 milioni di euro, sarebbe scesa a causa di alcuni infortu Vai su Facebook

Calciomercato Milan: duello con il Napoli per Lucca, la valutazione dei rossoneri; Il Milan entra nella corsa a Lucca: contatti avviati, ora il Napoli rischia; MN - Milan, torna di moda il nome di Lucca: possibile derby di mercato con l'Inter, costa 25 milioni.

La trattativa per Jashari blocca il mercato del Milan: i prossimi passi dei rossoneri - Il Milan tra nuovi acquisti e strategie di mercato: come i rossoneri si stanno muovendo per rafforzare la rosa e affrontare le nuove sfide. Scrive notiziemilan.it

Milan, tutti pazzi di Lucca: i rossoneri sfidano Napoli, Juve e Roma - Il Milan è alla ricerca di un altro centravanti e tra i nomi sulla lista c'è anche quello dell'attaccante dell'Udinese: tanta la concorrenza ... Segnala msn.com