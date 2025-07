Dimitrov shock! Va due set a zero su Sinner si fa male e si ritira | Jannik ai quarti contro Shelton

In un colpo di scena mozzafiato a Wimbledon, il sogno di Dimitrov si infrange dopo aver dominato Sinner, che si ritira per infortunio, e Jannik si inchina agli ottavi contro Shelton. Il numero uno al mondo fatica duramente, ma poi il destino si accanisce sul bulgaro, che lascia il campo tra le lacrime. Un torneo che resterà nella memoria, ricco di emozioni e imprevisti, proprio come il tennis sa regalare.

Il numero uno al mondo fatica per più di un'ora agli ottavi, poi il bulgaro si infortuna sul 6-3 7-5 2-2 ed esce in lacrime dal Centrale di Wimbledon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dimitrov shock! Va due set a zero su Sinner, si fa male e si ritira: Jannik ai quarti contro Shelton

In questa notizia si parla di: dimitrov - shock - zero - sinner

Dimitrov shock! Va due set a zero su Sinner, si fa male e si ritira: Jannik ai quarti contro Shelton; Wimbledon, Sinner: Non mi sento per niente un vincitore. Non è il finale che volevamo; Tennis, Wimbledon: Sinner liquida Martinez in tre set e vola agli ottavi con Dimitrov.

Sinner salvato dal ritiro Dimitrov in lacrime a Wimbledon: Jannik avanza mentre era sotto 2-0 - Jannik Sinner è ai quarti di finale di Wimbledon grazie al ritiro di Dimitrov, che aveva vinto i primi due set ... fanpage.it scrive

Wimbledon, l’infortunio di Dimitrov salva un Sinner sotto 2 set a zero - Il bulgaro si arrende al fisico quando stava dominando il match contro il numero 1 al mondo. Scrive msn.com