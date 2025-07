romero games chiarisce le voci su cancellazione e chiusura dello studio

Romero Games rompe il silenzio sulle voci di chiusura, rassicurando i fan e gli appassionati. Recentemente circolavano notizie allarmanti su licenziamenti e sospensioni di progetti, ma l’azienda ha chiarito la propria posizione, dissipando ogni timore. La realtà attuale dello studio indipendente è ben diversa da quanto ventilato: Romero Games continua la sua missione, impegnata nello sviluppo di nuovi titoli e progetti innovativi. Ecco la risposta ufficiale per mettere fine alle speculazioni.

risposta ufficiale di Romero Games alle voci di chiusura. Attraverso un messaggio pubblicato su Twitter, Romero Games ha confermato che le indiscrezioni sulla loro chiusura sono infondate. La società ha spiegato che, sebbene uno dei loro progetti abbia perso il finanziamento e siano in corso valutazioni sul personale, questa situazione non comporta la cessazione definitiva delle attività.