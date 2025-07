Stadio Maradona l’annuncio cambia tutto | De Laurentiis gongola

Lo Stadio Maradona si prepara a un nuovo capitolo, e Aurelio De Laurentiis gongola per l'annuncio che cambia tutto. Il Napoli, già campione e protagonista sul mercato, si conferma la squadra da battere anche nella propria casa. Con investimenti strategici e obiettivi ambiziosi, il club partenopeo si appresta a scrivere una nuova pagina di successo. La stagione futura si presenta ricca di emozioni e sorprese, e tutto ruota intorno a questa grande novità .

In casa Napoli, oltre al calciomercato, c'è un annuncio anche sullo Stadio Maradona. Il Napoli, almeno per il momento, è sicuramente il favorito per la vittoria del campionato dell'anno prossimo. Dopo lo scudetto vinto a maggio, infatti, il club partenopeo è anche quello che si sta muovendo di più in sede di calciomercato. Basta pensare che il Napoli ha già preso Luca Marianucci e Kevin De Bruyne e sta per prendere Noa Lang e Sam Beukema. Nel frattempo, però, in casa del team azzurro bisogna registrare un annuncio davvero importante sullo Stadio Diego Armando Maradona. Napoli, grossi passi in avanti per lo Stadio Diego Armando Maradona.