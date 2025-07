italia che peccato il portogallo si salva negli ultimi minuti

Italia che peccato: il Portogallo si salva all'ultimo minuto, lasciando l’Italia di Soncin con l’amaro in bocca. Un’occasione sprecata per conquistare i quarti e puntare alla prima posizione, sfruttando questa giornata favorevole. La Spagna, invece, può anche accontentarsi di un pareggio, ma la sua fame di vittoria potrebbe rendere tutto più incerto. Il calcio, si sa, regala emozioni fino all’ultimo secondo...

Occasione sprecata per l’Italia di Soncin. Con una vittoria nella giornata odierna i quarti potevano essere già conquistati con addirittura mire sul passaggio da prime. La Spagna avrà dalla sua la forza di poter anche pareggiare per arrivare prima anche se conoscendo il modus operandi spagnolo per certo non si accontenteranno di un pareggio. Al gol di Girelli al settantesimo minuto risponde Gomes negli ultimi minuti che inchioda il risultato sull’1-1 nella splendida cornice di Ginevra. Prima del gol le italiane erano già andate vicino al gol ma la traversa aveva negato il vantaggio a Salvai. Altra partita molto tesa come quella con il Belgio, e per poco non chiusa, ma il vento è ancora a favore delle azzurre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it