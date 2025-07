Maltempo a Milano allerta arancione Comune | Abbandonare aree verdi e zone alberate

Milano si prepara a fronteggiare un’ondata di maltempo con allerta arancione fino alle prime ore di martedì. Vento forte e pioggia incessante richiedono massima attenzione: il Comune invita a evitare aree verdi, parchi e zone alberate, e a mantenere la massima cautela vicino a cantieri e strutture provvisorie. La sicurezza prima di tutto: è fondamentale seguire queste indicazioni per tutelare sé stessi e gli altri durante questa fase critica.

Vento e pioggia sono tornati a sferzare Milano e fino alle 6 di martedì mattina è ancora in vigore l’allerta meteo arancione. A diramarla è stato il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Il Comune di Milano ha evidenziato che "è molto importante durante l'allerta meteo abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende". Inoltre, "si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi". Infine "è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it