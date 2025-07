Bonny saluta il Parma | la lettera toccante sui social dell’ormai ex attaccante crociato oggi all’Inter

Il cuore di Bonny si divide tra passato e futuro. Con parole piene d’emozione, il giovane attaccante francese ha salutato Parma, città che lo ha visto crescere e sognare, e ha ufficialmente abbracciato l’Inter, sua nuova casa. Un addio toccante, che testimonia quanto siano profondi i legami nel mondo del calcio. Bonny, il suo cammino continua, ma il ricordo di Parma resterà sempre nel suo cuore.

Bonny saluta Parma e firma con l’Inter: «Una parte di me resterà per sempre qui». Le parole Il trasferimento di Bonny all’Inter è ormai ufficiale. Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante francese classe 2003, ha salutato il Parma con un lungo e toccante messaggio pubblicato sui social, confermando il suo passaggio al club nerazzurro. Un addio sentito, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bonny saluta il Parma: la lettera toccante sui social dell’ormai ex attaccante crociato (oggi all’Inter)

Bonny, «impegno, gol e energia». Il Parma saluta il suo attaccante passato all’Inter. Ma come è stata la sua stagione in Emilia? Ecco i momenti più significativi e cosa farà Chivu con lui Vai su X

IL PARMA SALUTA COSÌ BONNY ? "Da giovane talento promettente a calciatore cresciuto stagione dopo stagione con la nostra maglia: grazie Ange per l’impegno, i gol e l’energia." In bocca al lupo ? Vai su Facebook

