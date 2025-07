Tu chiamalo se vuoi il culo di Sinner Dimitrov si ritira avanti due set a zero

Dimostrando un coraggio d'acciaio e una determinazione fuori dal comune, Sinner si è rialzato e ha conquistato una vittoria che resterà impressa nella storia di Wimbledon. In momenti come questi, il talento si unisce alla resilienza, trasformando le sfide in trionfi. E dimostrando ancora una volta che nel tennis, come nella vita, il vero carattere si vede nei momenti più difficili.

Bisogna avere culo nella vita. E a Jannik Sinner possiamo dire che di certo non manca. L'altoatesino si è salvato a Wimbledon in un modo che non ha precedenti, almeno a memoria nostra. Dimitrov stava giocando una splendida partita ed era in vantaggio due set a zero. Due pari al terzo. A questo punto ha accusato un forte dolore al petto e non è riuscito ad andare avanti. Si è fermato per capire. Si è messo a piangere. Ha atteso due minuti e ha deciso di abbandonare. Sinner approda così ai quarti di finale dove affronterà Shelton mentre si avvicina impetuosa un'altra possibile finale con il rivale Alcaraz, terzi in comodo permettendo.

