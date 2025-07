Wimbledon Dimitrov choc | si ritira in lacrime avanti di 2 set Jannik ai quarti contro Shelton | Non mi sento il vincitore

Il torneo di Wimbledon si accende di emozioni incredibili: Dimitrov, sconfitto in lacrime dopo aver perso due set, lascia il campo; Jannik, nonostante un match difficile, avanza ai quarti contro Shelton. Cobolli si prepara a incontrare Djokovic, mentre Sonego saluta il torneo. Un’edizione ricca di suspence e colpi di scena, che promette emozioni fino all’ultimo servizio. La gloria è ancora tutta da conquistare!

Jannik, nella peggiore serata del torneo, sfiderà Shelton ai quarti. Avanti Cobolli che trova Djokovic. Sonego ko.

Obiettivo quarti di finale A Wimbledon, i tre nostri azzurri cercano l'accesso ai quarti di finale Jannik Sinner affronta Grigor Dimitrov sul Campo Centrale Flavio Cobolli se la vede con Marin Cilic sul Court 2 Lorenzo Sonego sfida Ben Shelton

Sinner sfida Shelton ai quarti di finale: quando e dove vederla; Jannik Sinner - Ben Shelton a Wimbledon 2025: programma dei quarti, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Sinner-Dimitrov, la diretta da Wimbledon: 3-6 5-7, 2-2, Dimitrov ai 15, ma si fa male a un pettorale e si ritira in lacrime. Gioia Cobolli, per lui ora c'è Djokovic.

