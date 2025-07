Calciomercato Napoli il futuro di Victor Osimhen | i giorni della verità

Il calciomercato del Napoli si infiamma e il futuro di Victor Osimhen è al centro di mille ipotesi e tensioni. I giorni della verità si avvicinano, e l’attaccante nigeriano sente crescere la pressione: ripetere il passato o scrivere un nuovo capitolo? Le lancette corrono inesorabili, e ogni scelta potrebbe cambiare per sempre il suo destino e quello della squadra azzurra. La suspense è alle stelle: cosa riserverà il domani a Osimhen?

Le lancette corrono, vanno sempre più veloce. Da qualche giorno se n?è accorto pure lui, Victor Osimhen: teme di ripetere quanto vissuto un anno fa, teme di restare senza squadra,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Calciomercato Napoli, il futuro di Victor Osimhen: i giorni della verità

Napoli, ritorna Victor Osimhen: il punto della situazione svelato da Matteo Moretto - Napoli accoglie nuovamente Victor Osimhen, il punto della situazione svelato da Matteo Moretto. Dopo la stagione con il Galatasaray, l’attaccante torna ufficialmente in azzurro, mentre il club turco non può acquisirne il cartellino.

Il #Galatasaray spinge per Victor #Osimhen, in settimana ci sarà un incontro tra le parti per formalizzare la trattativa. #Napoli #Calciomercato #transfers. [@DIRETTADCM] Vai su X

#NapoliNews Juventus in pressing su Osimhen: trattativa calda che potrebbe accendere il mercato estivo! #Calciomercato #Juve #Osimhen #SerieA #TransferNews La Juventus sembra sempre più determinata a mettere le mani su Victor Osimhen, un nome c Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, il futuro di Victor Osimhen: i giorni della verità - Da qualche giorno se n’è accorto pure lui, Victor Osimhen: teme di ripetere quanto vissuto un anno fa, teme di restare senza ... Scrive ilmattino.it

Il Galatasaray offre 60 milioni per Osimhen: il Napoli rifiuta. Le news di calciomercato - Anche il Galatasaray fa sul serio per Victor Osimhen, con l'obiettivo di averlo in rosa anche la prossima stagione. Segnala sport.sky.it