Europei femminili calcio pareggio sofferto con il Portogallo e Italia più vicina alla qualificazione

La prima frazione è stata caratterizzata da un'intensa battaglia a centrocampo, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per ottenere il risultato. Nonostante le numerose opportunità create dall’Italia, il Portogallo si è difeso con tenacia, portando le azzurre a dover lottare fino all’ultimo secondo. Il pareggio, comunque, avvicina le nostre ragazze alla qualificazione, dimostrando ancora una volta il loro carattere e determinazione.

L’Italia firma il primo pareggio dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Le nostre ragazze infatti sono state frenate sull’1-1 dal Portogallo in occasione della seconda partita valida per il raggruppamento B andata in scena questa sera dallo stadio di Ginevra. Un risultato che sta un po’ stretto, maturato dopo una disputa molto complessa, in cui le azzurre non sono riuscite a capitalizzare le tante occasioni create. La prima frazione è tutta a frazione tricolore, con le giocatrici andate per tre volte vicinissime alla rete dell’1-0. La prima a tentarci è Girelli che, al settimo giro di orologio, sferra un colpo dalla lunga distanza che trova la pronta smanacciata di una particolarmente ispirata Patricia Morais. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei femminili calcio, pareggio sofferto con il Portogallo e Italia più vicina alla qualificazione

In questa notizia si parla di: europei - calcio - pareggio - portogallo

Europei di Calcio Under 21, l’Italia con la Germania ai quarti di finale: domani sera in campo - Domani sera, alle 21, l'Italia Under 21 si prepara a sfidare la Germania ai quarti di finale degli Europei in Slovacchia.

Il Portogallo batte la Spagna in finale di Nations League ai calci di rigore. Uno dei protagonisti è stato questo signore che ha segnato il gol del pareggio: il 138esimo con la maglia della nazionale in 221 presenze. 1921 - 2002 (81 anni) - il Portogallo prima Vai su Facebook

L'Italia ha pareggiato 1-1 col Portogallo nella seconda partita degli Europei femminili di calcio; Italia femminile diretta Europeo: segui la sfida con il Portogallo di oggi; Calcio, Europei donne: pareggio Italia.

L’Italia ha pareggiato 1-1 col Portogallo nella seconda partita degli Europei femminili di calcio - Se avesse vinto, si sarebbe qualificata ai quarti di finale con un turno di anticipo, ma ... Come scrive ilpost.it

Europei femminili di calcio, l’Italia pareggia con il Portogallo - 1 con il Portogallo a Ginevra nella seconda partita del gruppo B degli Europei di calcio femminili in corso in Svizzera ... Si legge su dire.it