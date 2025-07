LIVE Italia-Portogallo 1-0 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | colpo da biliardo di Girelli che sblocca il match! Azzurre avanti nel 2° tempo!

Un’emozione incredibile si accende nel cuore degli Europei di calcio femminile 2025, con l’Italia che guida per 1-0 contro il Portogallo. Girelli, colpo da biliardo, sblocca il match nel secondo tempo, portando le azzurre avanti. La tensione resta altissima, con le lusitane pronte a reagire. Segui ogni istante della partita in diretta e vivi l’adrenalina di questo fantastico incontro! Continua a leggere per gli aggiornamenti live…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72? Bisogna però che l’11 di Soncin tenga alta l’attenzione. Le lusitane si sono dimostrate molto pericolose negli ultimi minuti. 70? Guarda il portiere, apre il piatto destro a giro e batte l’estremo difensore portoghese!! MA che GOLLLL!!!!! 70? COLPO DA MAESTRA DI GIRELLIIIIIIIIII!!! 59° gol in azzurro per lei!!!! Da fuori classe!!!!!!! 69? Borges direttamente tra le braccia di Giuliani. 69? Di Guglielmo inciampa e regala il pallone alle avversarie. Ancora avanti l’11 iberico. 68? L’Italia deve stare attenta a non scoprirsi. Molto veloci le lusitane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Portogallo 1-0, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: colpo da biliardo di Girelli che sblocca il match! Azzurre avanti nel 2° tempo!

