Sinner ai quarti di Wimbledon Dimitrov si ritira al terzo set

Un'altra emozionante giornata di Wimbledon lasciata con il fiato sospeso: Jannik Sinner avanza ai quarti di finale, ma la partita è stata segnata da un inaspettato ritiro di Dimitrov. Nonostante alcune difficoltà fisiche, l'azzurro dimostra tenacia e determinazione in un torneo che si conferma sempre più imprevedibile. La sua corsa continua, alimentando speranze e sogni di gloria nel prestigioso torneo londinese. Resta con noi per scoprire come evolverà questa avvincente avventura tennistica.

Grande sfortuna per il bulgaro avanti 6-3 7-5 prima dello stop forzato LONDRA (INGHILTERRA) - Jannik Sinner accede ai quarti di finale di Wimbledon dopo il ritiro tra le lacrime di Grigor Dimitrov all'inizio del terzo set. Match non esaltante dell'altoatesino che, anche a causa di un problema al gom. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner ai quarti di Wimbledon, Dimitrov si ritira al terzo set

