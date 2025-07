Sondaggi politici chi sale e chi scende | in calo Fdi e Pd nel Centrosinistra crescono M5s e Avs

L'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 svela i trend politici del momento: Fdi e Pd rallentano leggermente, mentre M5S e Avs si rafforzano nel centrodestra e nel centrosinistra. Una fotografia in evoluzione che riflette le dinamiche della politica italiana e anticipa possibili scenari futuri. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa corsa elettorale e cosa ci riserva il panorama politico. Continua a leggere per approfondire.

L'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7, pubblicato oggi, mostra un momento di lieve difficoltà per Fdi di Giorgia Meloni: il suo partito risulta in calo dello 0,2%, stessa percentuale di potenziali voti persa dal Pd negli ultimi sette giorni. Vediamo chi sale e chi scende tra i partiti italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sale - scende - calo - sondaggi

ISOLA DEI FAMOSI: LA PROVA DEL NOVE TRA INGRESSI ED ELIMINAZIONI. SI SALE O SI SCENDE? - Stasera, in prima serata su Canale 5, torna

Il cruscotto periodico sulle intenzioni di voto degli italiani, che effettua la media ponderata dei principali sondaggi nazionali su #SkyInsider Vai su Facebook

Sondaggi politici, chi sale e chi scende: in calo Fdi e Pd, nel Centrosinistra crescono M5s e Avs; Sondaggi politici, Meloni perde quasi un punto mentre Conte scatta in avanti; FdI sale, scende il Pd. Il sondaggio premia (ancora) il governo Meloni.

Sondaggi politici, chi sale e chi scende: in calo Fdi e Pd, nel Centrosinistra crescono M5s e Avs - L'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7, pubblicato oggi, mostra un momento di lieve difficoltà per Fdi di Giorgia Meloni: il suo partito risulta in calo ... Riporta fanpage.it

Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd in calo - E' il quadro che il sondaggio politico Swg per il Tg La7 propone con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 7 luglio. Secondo msn.com