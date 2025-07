Ex Milan Balotelli | Ho sbagliato a rispondere a Boban ma ero arrabbiato

Mario Balotelli, ex stella del Milan, ha recentemente aperto il suo cuore in un’intervista esclusiva, offrendo uno sguardo sincero sulla sua carriera e le emozioni che lo hanno accompagnato. Tra aneddoti e riflessioni, Balotelli rivela anche un episodio in cui, arrabbiato, ha sbagliato a rispondere a Boban, dimostrando come le emozioni possano influenzare le nostre azioni. Le sue parole ci invitano a capire meglio l’uomo dietro il calciatore.

Mario Balotelli, ex Milan, ha concesso un'intervista esclusiva al canale YouTube del giornalista sportivo Sandro Sabatini: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

