Trump pronto ad appoggiare nuovi attacchi israeliani contro l' Iran

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con recenti segnali di una possibile escalation militare. Donald Trump si prepara a sostenere nuovi attacchi contro il regime degli ayatollah, nel caso in cui tentassero di riattivare il loro programma nucleare. La situazione geopolitica si fa sempre più complessa e incerta, lasciando il mondo in attesa di sviluppi che potrebbero ridefinire gli equilibri della regione. Quali saranno le prossime mosse?

Israele si prepara alla possibilità di una nuova azione militare contro l'Iran qualora il regime degli ayatollah dovesse tentare di riavviare il suo programma nucleare già preso di mira a giugno dai massicci attacchi israeliani e americani. A scriverlo è Axios che nelle scorse settimane ha pubblicato una serie di indiscrezioni dimostratesi poi fondate. La testata giornalistica cita due fonti a conoscenza della questione, le quali precisano che Tel Aviv sarebbe convinta che l'amministrazione Usa guidata da Donald Trump darebbe in tal caso il via libera ai nuovi attacchi. Il dossier nucleare iraniano sarà al centro della missione in corso a Washington del premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu, la terza dall'inizio del secondo mandato del tycoon.

