Dexter torna in tv | il show mette a rischio la regola più importante dopo 19 anni

Dexter torna in TV con il nuovo spin-off "Dexter: Resurrection", pronto a riaccendere l'interesse dei fan dopo 19 anni. Ambientato a New York e con un cast stellare, il ritorno del celebre serial killer promette emozioni intense. Tuttavia, le prime anticipazioni sollevano dubbi su rischi che potrebbero mettere in discussione alcune delle regole fondamentali del personaggio. La domanda è: sarà all'altezza delle aspettative o cambierà per sempre il suo myth?

Il nuovo spin-off di Dexter, intitolato Dexter: Resurrection, si prepara a portare nuovamente il celebre serial killer nel mondo dello spettacolo, ma rischia di infrangere alcune delle regole fondamentali che hanno sempre contraddistinto il personaggio. Con l’uscita prevista per il 11 luglio 2025, la serie si presenta con un’ambientazione a New York e un cast stellare, ma le prime anticipazioni evidenziano alcuni aspetti che potrebbero mettere in discussione la coerenza narrativa della saga. l’ingresso di dexter in una cerchia di serial killer: un rischio per la sua identità . il trailer di Dexter: Resurrection mostra già i primi segnali di pericolo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dexter torna in tv: il show mette a rischio la regola più importante dopo 19 anni

