Sinner non ha neanche voglia di parlare dopo il ritiro di Dimitrov | Questa non è una vittoria

Il ritiro di Dimitrov ha spalancato le porte a Jannik Sinner per i quarti di Wimbledon, ma l’atmosfera tra i giocatori resta tesa e carica di emozioni contrastanti. Dopo la vittoria, Sinner appariva scioccato dall’infortunio del suo amico e rivale, un episodio che ha inevitabilmente influenzato il suo stato d’animo. La sua determinazione sarà fondamentale nei match che si prospettano. Continua a leggere per scoprire come questa situazione influenzerà il suo percorso nel torneo.

Jannik Sinner ha sfruttato il ritiro di Dimitrov per qualificarsi per i quarti del torneo di Wimbledon. Sinner dopo la partita era scioccato per l'infortunio di un amico che sta vincendo due set a zero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

