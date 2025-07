Dazi arriva il nuovo giro da Trump

L’ombra delle nuove tariffe di Trump si allunga sull’economia globale, con scadenza fissata al 1° agosto e il rischio di un’escalation che potrebbe cambiare le regole del gioco commerciale. Nelle sue lettere, l’amministrazione americana evidenzia come i dazi attuali siano ancora insufficienti per colmare il deficit con paesi come Giappone e Corea del Sud. Riusciranno le parti a trovare un accordo o assisteremo a una svolta decisa nelle relazioni commerciali internazionali?

Le nuove tariffe scatteranno dal 1 agosto se nel frattempo non verrà raggiunto un accordo. Nelle lettere Trump sottolinea come il dazio del 25% secondo i calcoli fatti dall’Amministrazione americana sia di molto inferiore a quanto necessario per eliminare la disparità di deficit commerciale che gli Stati Uniti hanno, ad esempio, con Giappone e Corea del Sud. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, arriva il nuovo giro da Trump

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Lula a Trump: "Non è serio minacciare di imporre dazi ai Paesi via Internet. Non è giusto". Il presidente brasiliano; "Non vogliamo un imperatore. Siamo Paesi sovrani. Se lui pensa di poter tassare, anche i Paesi hanno il diritto di farlo" #ANSA https://www.ansa. Vai su Facebook

Dazi, arriva il nuovo giro da Trump; Casa Bianca: Trump firmerà ordine per rinvio scadenza dei dazi al primo agosto | Tariffe al 25% per Giappone, Corea del Sud e Kazakistan, al 30% per il Sudafrica e al 40% per Laos e Birmania; Trump al giro di boa: dazi, debito, rating e mercati.

Dazi, nuova proroga Usa. Von der Leyen sente Trump ma ancora nessun accordo - Il presidente americano, Donald Trump, ha infatti deciso di estendere dal 9 luglio al 1 agosto la ... iltempo.it scrive

Il caso. Dazi, Trump manda le lettere, ma firma la proroga al 1° agosto - Rinviata la scadenza del 9 luglio Bruxelles: per ora nessuna intesa ... Lo riporta msn.com