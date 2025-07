Trump arriva la notizia sui dazi che cambia tutto | Vuole firmare

Il mondo degli affari e la geopolitica sono in fibrillazione: Donald Trump ha annunciato la firma di un ordine esecutivo per posticipare i nuovi dazi doganali al 1° agosto, rinviando così lo scontro commerciale con numerosi paesi, dall’Unione Europea al Giappone. Questa mossa strategica potrebbe cambiare radicalmente le sorti dei negoziati internazionali e influenzare l’economia globale. Ma quali saranno le implicazioni di questa decisione? Restate con noi per scoprirlo.

La scadenza era fissata al 9 luglio, ma sarà prorogata. Il presidente Donald Trump firmerà a breve un ordine esecutivo per posticipare l’introduzione dei nuovi dazi doganali al 1° agosto, rinviando così – almeno temporaneamente – lo scontro commerciale con decine di Paesi, dall’ Unione Europea al Giappone. La notizia è stata diffusa dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, secondo cui il presidente informerà nel corso del mese i vari leader stranieri in merito al livello delle tariffe reciproche che Washington intende applicare. Una decisione che, secondo fonti interne, è motivata dal desiderio di concedere più tempo alla diplomazia commerciale per evitare un’escalation. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump, arriva la notizia sui dazi che cambia tutto: “Vuole firmare”

