Caso Alessandro Venturelli la battaglia della madre contro l’archiviazione | ‘Disumano’

Il caso di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso di Sassuolo, continua a scuotere l’opinione pubblica e a sollevare interrogativi sulla giustizia. Martedì 8 luglio, al tribunale di Modena, si deciderà se proseguire le indagini o archiviare definitivamente la vicenda. La famiglia, determinata a fare luce sulla verità, si oppone con fermezza: per loro, questa battaglia è molto più di un procedimento legale, è una lotta per giustizia e rispetto.

Martedì 8 luglio il tribunale di Modena deciderà sull’opposizione all’archiviazione. Martedì 8 luglio, presso il tribunale di Modena, è prevista una nuova udienza per discutere l’opposizione all’archiviazione del caso di Alessandro Venturelli, il giovane di Sassuolo scomparso il 5 dicembre 2020 all’età di 21 anni. La Procura ha proposto l’archiviazione del fascicolo, ma la famiglia si oppone con forza, convinta che ci siano ancora elementi da approfondire. Una battaglia che va avanti da quasi quattro anni. A sostenere Roberta Carassai, madre di Alessandro, saranno numerosi cittadini provenienti da tutta Italia, che si raduneranno domani davanti al palazzo di giustizia di Modena per manifestare vicinanza e chiedere che il caso non venga chiuso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Alessandro Venturelli, la battaglia della madre contro l’archiviazione: ‘Disumano’

