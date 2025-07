Wimbledon 2025 | dall’urlo di Cobolli al dramma di Dimitrov una giornata maschile dai mille volti

Wimbledon 2025 si rivela un palcoscenico di emozioni intense e sorprese mozzafiato, dall'urlo di Cobolli al dramma di Dimitrov. Una giornata maschile ricca di mille sfaccettature, tra debutti sorprendenti, confronti storici e finali da brivido. Dall'apertura tra veterani e talenti emergenti alle conclusioni inaspettate, ogni match ha scritto un capitolo indimenticabile di questo torneo leggendario. E la scena è pronta a riservare ancora molte emozioni.

Sembrava la giornata dei match incerti, quella di Wimbledon 2025 in campo maschile. Si è aperta con la lotta del debuttante al gran ballo contro l'ex campione Slam, è continuata con la sfida di chi ci ha spesso provato contro uno dei padroni dell'erba nella storia, si è infilata verso la sera con una specie di classico del 2025 e si è chiusa in un autentico dramma sportivo. Primo match in campo è Cilic-Cobolli, con Flavio che ha nella testa la memoria di Parigi. E che la usa molto bene per due set, riuscendo a tenere sempre a bada l'avversario. Poi nel terzo l'anima di un campione Slam c'è e si vede, e del resto il croato molti punti li gioca chiaramente meglio, ma questo è un Cobolli cresciuto, diverso dalle otto perse in fila prima di Bucarest.

