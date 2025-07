Toghe contrarie ma la riforma si farà Nordio tira dritto sulla rivoluzione della giustizia

Non si ferma davanti alle opposizioni: Carlo Nordio, determinato a rivoluzionare il sistema giudiziario italiano, si prepara a far approvare la sua riforma. Nonostante le resistenze delle toghe, il ministro della Giustizia rilancia con fermezza, convinto che i tempi siano maturi per un cambiamento epocale. La partita è ormai al suo giro di boa, e il futuro della giustizia nel nostro paese si avvicina a un passo dalla svolta definitiva.

Le toghe continuano a remare contro, ma Carlo Nordio non arretra e rilancia con forza la riforma della giustizia. I tempi sono finalmente maturi, e a stretto giro il cavallo di battaglia del centrodestra può diventare realtà . Il ministro della Giustizia, intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, ha fatto sapere che è in dirittura d'arrivo l'approvazione in prima lettura da parte del Senato; la seconda lettura " sarà più semplice e rapida ". E poi ci sarà il referendum, previsto " nei primi mesi del 2026 ". Insomma, Nordio non intende fare alcun passo indietro rispetto alla rotta tracciata dal governo Meloni.

