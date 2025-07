LIVE Sinner-Dimitrov 3-6 5-7 2-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | drammatico ritiro per il bulgaro il n1 avanza senza vincere

Un’altra giornata intensa a Wimbledon 2025, con un colpo di scena inatteso: il ritiro di Sinner dopo un match combattuto contro Dimitrov. La tensione si taglia con il coltello, e il bulgaro avanza senza dover vittorie dirette, lasciando il pubblico senza parole. Per scoprire cosa è successo e restare aggiornati in tempo reale, cliccate qui e continuate a seguirci: l’emozione del tennis non si ferma mai!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIMITROV SI ACCASCIA SULL’ERBA E SI RITIRA PROBLEMA FISICO PER SINNER: COSA E’ SUCCESSO PERCHE’ LA PARTITA E’ STATA INTERROTTA DOPO IL SECONDO SET 22.15 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 22.14 A nostro avviso le scorie della finale persa al Roland Garros sono palpabili: non è più il Sinner che conosciamo, si è incrinato qualcosa. Vediamo se riuscirà a ritrovarsi. 22.13 Sinner tornerà in campo mercoledì 9 luglio per affrontare l’americano Ben Shelton. Se giocherà come oggi, rischierà di andare a casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Dimitrov 3-6, 5-7, 2-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: drammatico ritiro per il bulgaro, il n.1 avanza senza vincere

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il fascino dello storico torneo si accende con un confronto imperdibile tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov.

