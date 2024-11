Spettacolo.periodicodaily.com - PINGUINI TATTICI NUCLEARI, Il nuovo singolo “ISLANDA”

sono fuori con il nuovo singolo "ISLANDA", dal significato profondo perché celebra i viaggi e i nuovi inizi. Ed è online il videoclip del brano, tra emozioni e ricordi. Inoltre, il singolo è un'anticipazione del nuovo album "Hello World". Il videoclip dei Pinguini Tattici Nucleari è Arrivato! La canzone è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali. In arrivo il 6 dicembre, il nuovo album "HELLO WORLD" promette di essere un grandissimo successo.