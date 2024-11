Ilrestodelcarlino.it - Pagnoni soddisfatto:: "Ma non è finita, molta strada da fare"

"Torniamo da Roma con la consapevolezza che ci attendono giorni cruciali per raggiungere un’intesa e salvare la tenuta occupazionale". Queste le parole del sindaco di Copparo Fabrizio, che ieri era presente al tavolo al Ministero. "Apprezzo l’espressione di ‘buona volontà’ messa in campo dalle parti. Non voglio però cadere in facili entusiasmi. Questa situazione – spiega ancora il primo cittadino che ha seguito fin da subito la drammatica vicenda che investiva l’azienda simbolo del paese – consente certamente di condurre un confronto senza avere "una pistola puntata alla tempia": non c’è più il conto alla rovescia scandito dal contatore dei 75 giorni di decorrenza della procedura. Tuttavia c’è ancoradaper trovare una soluzione giusta per i nostri lavoratori e la nostra comunità e questasi dovrà percorrere a tappe forzate, poiché abbiamo davanti dieci giorni di tempo: fino alla prossima convocazione al Mimit il 25 novembre prossimo".