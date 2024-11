Ilrestodelcarlino.it - Jesi, in vista della riapertura del ponte San Carlo nuovi asfalti e viabilità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona), 15 novembre 2024 - IndelSan, la Giunta Fiordelmondo ha approvato due importanti interventi in materia dia valle e a monte dello stesso, con l’obiettivo di “migliorare la sicurezzarete stradale, sia per chi utilizza veicoli, sia per chi si muove in bicicletta o a piedi” spiegano dall’amministrazione. Ma si prevedono anche novità importanti dal punto di, specie in via Marconi dove sarà inserito il senso unico alternato. Il primo interessa via Marconi e via del Verziere, strade che, a seguito dalladel, torneranno ad essere intensamente trafficate: “l’intervento in questione è volto pertanto ad una riduzionevelocità veicolare. In particolare in via Marconi saranno realizzati due attraversamenti pedonali rialzati e soprattutto si darà corso alla risoluzione di una problematica che si trascinava da decenni, vale a dire mettere in sicurezza il passaggio pedonale nel sottopasso sotto la linea ferroviaria, attualmente di dimensioni estremamente ridotte.