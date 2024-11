Europei Under 23 di Judo Italia da favola a Pila | arrivano cinque medaglie

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 novembre 2024 – E’ una splendida prima giornata di gare per l’23 diagli. Gli Azzurri fanno, in Polonia.Gli Azzurri saliti sul podio sono stati: Giuseppe De Tullio, oro nei 66 kg, Federico Ninfo, argento nei 66 kg, Giulia Ghiglione, argento nei 48 kg, Asia Avanzato bronzo nei 48 kg, Carlotta Avanzato, bronzo nei 63 kg.Le dichiarazioni – Fonte Fijlkam/fijlkam.it“Oggi ho visto davvero una bellaimporsi sul resto d’Europa –ha detto il tecnico azzurro Francesco Bruyere– ho visto molta determinazione e tanta buona tecnica, condita da un’incedibile sensibilitàistica che è sicuramente frutto del buon lavoro che svolgono quotidianamente. Per questo non posso che complimentarmi con tutti questi ragazzi, con i lori maestri e con le loro società d’appartenenza, bravi tutti”.