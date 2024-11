Lapresse.it - Diritti, a Firenze convegno sul gender gap. Axa Italia: “Obiettivo uguaglianza”

Le azioni per raggiungere la parità di genere, tema che in, nazione agli ultimi posti in Europa pergap, solo pochi ancora considerano prioritario. Di questo e di empowerment al femminile si è discusso a, nel corso di un evento organizzato da Axae ospitato nella sede dell’istituto di scienze militari aeronautiche (Isma). Ed è stato proprio il comandante dell’Isma, il generale Giovanni Francesco Adamo, a introdurre l’argomento spiegando che “per l’aeronautica militare empowerment femminile non è solo un tema di equità ma una risorsa indispensabile per il progresso“, tanto che “nelle nostre scuole, dove vengono premiati merito e competenze, oltre il 50% di presenze è femminile“.Giani: “Sostenere il talento femminile in tutti i settori”Nel corso di una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Maria Cristina Origlia, la Capo Gabinetto della Regione Toscana, Cristina Manetti, ha indicato proprio nel riconoscimento deidelle donne lo strumento indispensabile per il contrasto alla violenza di genere, aggiungendo che “la battaglia per ifemminili dovrebbe vedere uniti uomini e donne” per superare “stereotipi culturali che ancora ci condizionano fortemente”.