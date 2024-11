Gaeta.it - Cucina salutare e sport: il Forum Nazionale illumina le connessioni tra alimentazione e prestazione

Facebook WhatsAppTwitter Ildedicato allaha preso il via il 15 novembre 2024 a Roma, grazie alla partnership con D’Amico e all’organizzazione dell’Associazione Italiana Nutrizionisti in. L’edizione di quest’anno si concentra su un tema di rilievo: il legame tra. Un argomento fondamentale, trattato attraverso una serie di interventi di esperti del settore che uniscono nutrizione, scienza e gastronomia.Un evento interattivo con esperti del settoreIl, diretto scientificamente dal Dott. Domenicantonio Galatà, ha visto la partecipazione di relatori di spicco come il Prof. Lorenzo Donini e la Prof.ssa Chiara Nediani. Entrambi rinomati nel campo della nutrizione e della biochimica, hanno offerto le loro competenze per approfondire l’importanza dell’per gliivi.