Cosa ci ha raccontato la sfida dello share tra Nazionale e Sinner e perché i diritti tv del tennis restano una gallina dalle uova d'oro

Labatte Jannik31 a 11. Come le percentuali diraccolte in tv. La serata di giovedì, con i due grandi eventi sportivi in contemporanea sulle reti Rai, è stata l’occasione di un confronto unico: calcio contro, lo sport italiano per eccellenza ma un po’ decaduto contro il nuovo che avanza. Tanto che alla vigilia si era creata grande attesa per il possibile, storico sorpasso, negli ascolti e nei costumi del Paese. Non è andata così.Fosse una partita, si direbbe che non c’è stata storia. Belgio-Italia su Rai1 ha interessato 6,8 milioni di spettatori, pari al 30.9% di. Praticamente il triplo del match delle Atp Finals trae Medvedev, che su Rai2 ha superato quota 2,1 milioni, per il 9,6% (a cui va aggiunta la quota che ha seguito su Sky in pay, altre 600mila persone circa, cioè un 2% in più).